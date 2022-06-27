Yeşilyurt Spor Kulübünde düzenlenen toplantıda, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç açıklamalarda bulundu.

Muhammed Sancaktar, çok önemli bir organizasyona ikinci kez imza atacaklarını belirtti.

"Spor dilini kullandık. 'Unutma, unutturma.' Her bir adımda 'Bir daha asla' diyerek yürüyeceğiz. İki yüzlülüğünü batı medeniyetinin yüzüne vurmak için bu tür organizasyonları yapmamız gerekiyor. Ukrayna'da dünya ayaklandı ama bu soykırım balkan camiasına yapılırken herkes sustu. Bir olmamız ve güçlü bir ses çıkarmamız gerekiyor. 3 Temmuz'da hep birlikte olacağız ve güçlü bir sesle tüm dünyaya haykıracağız."

[Fotoğraf: DHA]

Cavit Ganiç ise koşunun Bakırköy Belediyesi ve Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından düzenleneceğini aktardı.

"Geçen yıl sponsor almadık. Bu sene de sponsor almayalım diye düşündük. Bazı talepler oldu. Balkanlı olmayan yerlerden sponsorluk almayacağız. Sadece Balkan camiasının kendine yeteceğini varsaydık. Çok şükür de yanılmadık. Camiamız çok değerli ve çok güçlü. Balkan camiasını her acılı ve sevinçli gününde bir arada görmek beni mutlu ediyor. Bu organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, 3 Temmuz Pazar günü saat 09.00'da Yeşilköy Balıkçılar Meydanı'nda başlayacak. Florya'dan dönüş yapacak sporcular, 8 bin 372 metrelik parkuru başlangıç noktasında tamamlayacak.