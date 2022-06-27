Beşiktaş, Weghorst'a imza attırmak için gün sayıyor. Hollandalı golcü ile görüşmelerde sona gelindi; kulübü Burnley ile de anlaşma sağlanmak üzere.

Pivot santrfor isteyen ve Wout Weghorst transferi için oldukça istekli olan teknik direktör Valerien İsmael de bu gelişmeden hayli memnun.

Muleka ve Cenk ile görüşmeler devam ediyor

Hücum hattına en az 1 futbolcu daha katacak olan siyah beyazlılar, Jackson Muleka ve Cenk Tosun için de görüşmelerine devam ediyor.

Standart Liege, Muleka için yapılan ilk teklife sıcak bakmadı. 3 milyon euroyu gözden çıkaran siyah beyazlılar, 22 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralama yoluna gidecek.

Cenk Tosun konusunda ise henüz anlaşma sağlanamadı. Geçen hafta fikir alış verişinde bulunan tarafların temaslarını hızlandırması bekleniyor.