Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kasımpaşa'da Tunay Torun'un sözleşmesi uzatıldı
Kasımpaşa, Tunay Torun'un sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunay Torun'un sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
"Kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuz Tunay Torun ile 2023 yılına kadar sözleşme yenilenmiştir."
Kariyeri boyunca 117 kez Kasımpaşa forması giyen Tunay Torun, geride bıraktığımız sezonda lacivert-beyazlılar ile çıktığı 9 karşılaşmada toplam 117 dakika forma şansı bulurken 2 asist yaptı.
Kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuz Tunay Torun ile 2023 yılına kadar sözleşme yenilenmiştir.#Kasımpaşa pic.twitter.com/J14EIoxV3l— Kasımpaşa (@kasimpasa) June 27, 2022
Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri
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