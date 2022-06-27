Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT Spor'da
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak bilinen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçmişin emanetini geleceğe taşımanın gururuyla 661. kez pehlivanları kardeşlik, centilmenlik ve yiğitlik düsturuyla buluşturacak.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 1-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin TRT Spor'dan naklen yayınlanacağını duyurdu.
Pehlivanların er meydanında buluşacağı, dualı çayırda kol bağlayacağı 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kendi evi #TRT'de.— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) June 27, 2022
Tüm yağlı güreş severleri 1-3 Temmuz arası @trtspor ekranlarına bekliyoruz. pic.twitter.com/ADpM5al0gK
Kendine has ritüelleriyle ön plana çıkan Tarihi Kırkpınar Güreşleri, yüz yılların mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor.
Türk güreşinin en büyük organizasyonu kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1 Temmuz Cuma günü başlayacak. Minik pehlivanların kol bağlamasıyla gelenek 661. kez tekrarlanacak. 2 Temmuz Cumartesi günü başpehlivanların da aralarında olduğu güreşler devam edecek.
Güreş ağasının seçileceği, çeşitli boylarda müsabakaların yapılacağı ve Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği 3 Temmuz Pazar günü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri renkli görüntülere sahne olacak.
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