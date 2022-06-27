"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak bilinen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçmişin emanetini geleceğe taşımanın gururuyla 661. kez pehlivanları kardeşlik, centilmenlik ve yiğitlik düsturuyla buluşturacak.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 1-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin TRT Spor'dan naklen yayınlanacağını duyurdu.

Pehlivanların er meydanında buluşacağı, dualı çayırda kol bağlayacağı 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kendi evi #TRT'de.



Tüm yağlı güreş severleri 1-3 Temmuz arası @trtspor ekranlarına bekliyoruz. pic.twitter.com/ADpM5al0gK — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) June 27, 2022

Kendine has ritüelleriyle ön plana çıkan Tarihi Kırkpınar Güreşleri, yüz yılların mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor.

Türk güreşinin en büyük organizasyonu kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1 Temmuz Cuma günü başlayacak. Minik pehlivanların kol bağlamasıyla gelenek 661. kez tekrarlanacak. 2 Temmuz Cumartesi günü başpehlivanların da aralarında olduğu güreşler devam edecek.

Güreş ağasının seçileceği, çeşitli boylarda müsabakaların yapılacağı ve Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği 3 Temmuz Pazar günü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri renkli görüntülere sahne olacak.