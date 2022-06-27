Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 12:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzonspor'dan iki kulübe transfer
Trabzonspor'dan Koray Kılınç Bodrumspor'a, Murat Cem Akpınar ise Giresunspor'a transfer oldu.
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı Bodrumspor, Trabzonspor'dan Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı.
Geçen sezonu Sarıyer'de kiralık geçiren ve 30 maçta 10 gol katkısı veren 22 yaşındaki Kılınç, bonservisiyle Bodrumspor'a transfer oldu. Genç golcü ligin yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Murat Cem Akpınar kiralık olarak Giresunspor'da
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı Giresunspor'a kiraladı.
Geçen sezon 2 lig ve 2 kupa maçında bordo-mavili formayı giyen Akpınar, bir yıllığınına Giresunspor'a kiralandı.
2026'ya kadar Trabzonspor'la sözleşmesi bulunan Murat Cem Akpınar, 2022-2023 sezonunda Giresunspor forması giyecek.
Etiketler: Trabzonspor Giresunspor Transfer Haberleri
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