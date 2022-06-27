Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye 3. oldu
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye 3. sırada yer aldı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ferdi müsabakalarda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye bu sonuçla organizasyonu 3. sırada tamamladı.
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