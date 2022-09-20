Her hafta bir ekibin maç yapmadan geçtiği Spor Toto 1. Lig'de 6. haftanın ardından Eyüpspor, 13 puanla liderliğe yükseldi. İlk 5 haftayı lider geçen Bodrumspor, geçen haftaki Manisa FK beraberliği ile ikinci sıraya geriledi.

İlk 6 haftada 13 gole imza atan Bodrumspor en fazla gol kaydeden ekip olurken, bir maçı eksik Boluspor kalesinde sadece 3 gol gördü.

İlk hat-trick Tanque'dan

Geçen hafta Yılport Samsunspor-Sakaryaspor maçına oyuna sonradan dahil olan Douglas Tanque attığı 3 golle takımının sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı. Brezilyalı oyuncu bu sezon ilk hat-trick yapan oyuncu oldu.

Yeni Malatyaspor'dan Cengizhan Akgün ile Sakaryasporlu Kabongo Kasongo attıkları beşer golle ligde şimdiye kadar en fazla gol atan isim konumunda bulunuyor.

4 takımın galibiyeti yok, namağlup takım kalmadı

Ligde ilk 6 haftanın ardından son 4 sıradaki Altaş Denizlispor, Altınordu, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor henüz galibiyet sevinci yaşamadı.

6. haftaya kadar yollarına namağlup devam eden Beyçimento Bandırmaspor ile Çaykur Rizespor, geçen hafta Eyüpspor ve Adanaspor deplasmanlarında ilk yenilgilerini yaşadı.

228 sarı, 15 kırmızı

Ligde ilk 6 haftada hakemler 228 sarı ve 15 kırmızı kart kullandı. Henüz 11 takımın kırmızı kart görmediği ligde Eyüpspor ve Yeni Malatyasporlu futbolcular üçer, Boluspor, Gençlerbirliği ve Erzurumspor FK'li oyuncular ikişer, Altınordu, Manisa FK ve Sakaryasporlular ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yılport Samsunspor 17 kez sarı kart görürken, Altınordu ve Boluspor'da bu sayı 6'da kaldı.

İlk 6 haftada 5 takım teknik direktör değişikliğe gitti

Ligde ilk 6 haftada Adanaspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor teknik direktör değişikliğini tercih etti. İlk teknik direktör değişikliğinin Tuzlaspor'da yaşandığı ligde Cenk Laleci'nin yerine Eren Şafak'la anlaşıldı.

5. haftanın ardından Adanaspor'da Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin, Göztepe'de Turgay Altay ve Yılport Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi sona erdi.