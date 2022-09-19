Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TFF binasına silahlı saldırıda başsavcılık itiraz etti; şüpheli tutuklandı
Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik silahlı saldırıda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 1 şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
TFF'nin Riva'daki binasına düzenlenen saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan 1'i hakkında ev hapsi uygulandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ev hapsi kararına itiraz etti. Bunun üzerine zanlı evinde yeniden gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.
Federasyon yöneticilerinin şikayetini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti,
binaya hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği gerekçesiyle zanlının tutuklanmasına hükmetti.
Etiketler: TFF
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