Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Lüksemburg maçının hakemi belli oldu
[Reuters (Arşiv)]
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg'u ağırlayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.
A Milli Futbol Takımı, perşembe günü Lüksemburg ile mücadele edecek.
Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.
Millilerin gruptaki 5. müsabakasını, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.
Stieler'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthias Jöllenbeck üstlenecek.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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