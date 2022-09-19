A Milli Futbol Takımı, perşembe günü Lüksemburg ile mücadele edecek.

Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.

Millilerin gruptaki 5. müsabakasını, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthias Jöllenbeck üstlenecek.