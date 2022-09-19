Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın cenazesi, oğulları Oğuzhan ve Hakan Dağıstanlı ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından hastane morgundan alındı.

"Son beş gündür yoğun bakımdaydı"

Oğuzhan Dağıstanlı, babası için yarın saat 14.00'te TBMM'de tören düzenleneceğini, Kocatepe Camisi'nde ikinci namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceğini söyledi.

Babasının bir aydır hastanede tedavi gördüğünü belirten Dağıstanlı, "Son beş gündür yoğun bakımdaydı. Kalp yetmezliğinden babamı kaybettik. Dünyanın yenilmeyen tek güreşçisiydi. Babamın devrinden bir tek Ahmet amca kaldı. Geriye kalan tüm takım arkadaşları vefat etti. En son babam da vefat etti. Türk bayrağını dalgalandırmasını hep gururla anlatırdı. O bakımdan gururluyuz." dedi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı, 1956 ve 1960 yıllarında 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında ise 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştı. Dağıstanlı, 1973-1980 yılları arasında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştı.