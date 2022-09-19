18 Eylül'de sınırın Suriye tarafından teröristlerce yapılan roketatar saldırısında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakolunda görevli bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, teröristlerin saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri hemen karşılık verdi.

17 terörist etkisiz hale getirildi, 80'e yakın hedef vuruldu

İlk olarak ateş destek vasıtaları ile teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken sınır hattına SİHA’lar sevk edildi.

Havadan yapılan atışlar ve ateş destek vasıtalarının misliyle mukabele ve sonrasındaki cezalandırma atışları sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Suruç saldırısını gerçekleştiren teröristler de bulunuyor

Güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de olduğu bilgisini paylaşarak, Mehmetçik'in kanının hiçbir zaman yerde bırakılmadığını, şehit ailelerinin gözyaşlarının hesabının sorulduğunu aktardı.