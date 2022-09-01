TFF binasına silahlı saldırı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenlik güçleri TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu.
TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği öğrenildi.
Saldırıda yaralanan olmadı
Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.
Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı.
Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.
Vali Yerlikaya: Geniş çaplı soruşturma başlatıldı
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF binasına saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Bu arada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" sözlerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 1, 2022
Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.@TFF_Org #TFF
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