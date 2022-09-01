Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu.

TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Saldırıda yaralanan olmadı

Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı.

Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Vali Yerlikaya: Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF binasına saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" sözlerini kullandı.