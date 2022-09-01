Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti MYK toplandı
[Fotograf: AA]
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı gerçekleştiriliyor.
Parti genel merkezinde yapılan toplantı saat 18.00'de başladı.
Toplantı basına kapalı yapılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ankara Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
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