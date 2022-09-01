1'i turuncu kategoride aranan toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Van'ın Hanyaylası kırsalında, 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebrikler."
⚠️Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz⚠️— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 1, 2022
EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında;
1️⃣'i Bölge Sorumlusu TURUNCU Kategoride olmak üzere
3️⃣ TERÖRİST
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler????????????
Bakanlık: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinin Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.
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