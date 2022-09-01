İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebrikler."

⚠️Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz⚠️



EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında;

1️⃣'i Bölge Sorumlusu TURUNCU Kategoride olmak üzere

3️⃣ TERÖRİST

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler????????????