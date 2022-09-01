AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'na bir saldırı olduğu haberi vardı. Sayın Büyükekşi ile görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunun tabi emniyet, adliye bütün boyutlarıyla ortaya çıkaracaktır."

[TFF binasına silahlı saldırı]



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu anda elimizde bilgi yok. Daha yeni bu olay gerçekleşmiş. Bunu emniyet, adliye bütün boyutlarıyla ortaya çıkaracaktır. https://t.co/kVyDgiK7GT pic.twitter.com/GKeYEsCOq5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2022

TFF binasına silahlı saldırı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu.

TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Saldırıda yaralanan olmadı

Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı.

"Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılması düşmanca yaklaşımdır"

Çelik, Yunanistan’ın Türk jetlerine S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Uçaklarımıza Girit Adası'na konuşlandırılmış S-300'ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılması NATO liteteratüründe düşmanca yaklaşımdır."

Yunanistan'ın taciz eylemlerine susanlara tepki

Çelik, Yunanistan'ın taciz eylemlerine susanlara da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Türkiye konusunda haksız yere seslerini yükseltenlerin, Yunanistan'ın sistematik olarak devam eden taciz eylemlerine suskunluğu çifte standartın ötesinde bir anlam ifade eder."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uçaklarımıza S-300'ler vasıtasıyla radar kilitlemesi yapılması, NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. pic.twitter.com/bwizpYDLKm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2022

Ne olmuştu?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16’ların 23 Ağustos’ta Ege ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları sırasında müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan büyük bir olay yaşadığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Görevdeki Türk jetleri, Girit Adası’nda konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16 ‘ya yerden havaya füze kilidi attı. Taciz bir süre devam ederken yaşanan olay, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. Uçaklar bu düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü."

"Batı ülkeleri çift taraflı bir politika sergiliyor"

Füze radar kilidi atılmasına yönelik olayların NATO Angajman Kuralları sistemine göre “düşmanca hareket” olarak ifade edildiği vurgusu yapan güvenlik kaynakları, Türkiye’nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlatmıştı.

Yunanistan’ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 sene önce tedarik ettiğine dikkati çeken kaynaklar, NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemi ile kilit atmasının NATO’nun müttefiklik ilkelerine aykırılı olduğu ve batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı bir politika sergilediği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yunanistan ilk denemeyi 2013’te yaptı

Rus yapımı S-300 sistemi 1997-1998 yıllarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Kıbrıs’a konuşlandırılmak istenmiş ancak Türkiye’nin itirazları sonrasında 1999 yılında Yunanistan’ın Girit Adası’na konuşlandırılmıştı.

Yunanistan’a ait S-300 Hava Savunma Sistemi, 4 sistem ve 8 fırlatma rampasından teşkil edilmiş olup füze menzili yaklaşık 80 mildir. Yunanistan, sistemin ilk denemesini 2013’teki “White Eagle” tatbikatında yapmıştı.

NATO'dan yeni paylaşım

Çelik, NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silmesiyle ilgili şunları söyledi:

"NATO, silahlı kuvvetler günü olarak yeniden yayınlamışlar. Rahatsızlığımızın NATO tarafından gereğinin yapıldığı sonucuna varabiliriz."

Ayrıntılar geliyor...