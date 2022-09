Yunanistan, NATO'nun Türkiye paylaşımına tepki gösterdi.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100'üncü yılı şerefine Salı günü sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabının etiketlendiği mesajda, Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesine yer verildi.

Paylaşımın devamında "Bugün Türk bağımsızlığının 100'üncü yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO olarak, Türk müttefiklerimizin yanındayız." denildi.

Atina'dan NATO'ya tepki

Atina, söz konusu paylaşıma aşırı tepki gösterdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e nota verdi, mesajı kabul edilemez olarak niteledi. Bunun üzerine NATO Müttefik Kara Komutanlığı, paylaşımı sildi.

Daha sonra yapılan paylaşımda Türkiye'nin "Silahlı Kuvvetler Günü" tebrik edildi.

"Türkiye'ye ev sahibi ülke olarak sahip olduğumuz için minnettarız.İttifakımıza katkılarından dolayı otuz müttefikin hepsine teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlüyüz." denildi.

On Tuesday, LANDCOM congratulated our Ally Türkiye on the occasion of their Armed Forces Day. We are thankful to have Türkiye as our host nation. And we thank all thirty Allies for their contributions to our Alliance. We are stronger together.#WeAreNATO pic.twitter.com/P8ooI3MpFQ