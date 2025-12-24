Sisli 5.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 24.12.2025 09:23

EPDK, doğal gaz piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

EPDK'nin, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe, "doğal gazın sıvılaştırılması", "sıvılaştırma tesisi", "yüzen LNG terminali (FSRU)", "günlük referans fiyatı (GRF") ve "spot boru gazı ithalatı" kavramları eklendi.

Ayrıca, ithalat lisans başvuruları kapsamında ithalat sözleşmesinde, talep edilen lisans süresi boyunca her takvim yılı için ithal edilecek doğal gaz miktarları, sözleşme süreleri ve süre uzatımları, öngörülen yıllık ve mevsimlik doğal gaz ithalat miktarları ile teslim ve/veya giriş noktası hususlarını içeren hükümler yer alacak.

Sıvılaştırma lisansı başvurularında, başvuruya konu yere ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği uyarınca Genelkurmay Başkanlığından görüş alınacak, alınan görüşün olumsuz olması halinde lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilecek.

Sıvılaştırma tesisinin bağlantı yapacağı iletim veya dağıtım şebekesi işletmecisinden görüş alınacak, alınan görüş Kurul tarafından lisans başvurusuna ilişkin verilecek kararda dikkate alınacak.

Kurul, piyasada rekabet ortamının oluşturulması amacıyla ithalat lisansı sahiplerinin organize toptan doğal gaz satış piyasasını kullanmak suretiyle doğal gaz alım satım teklifi vermesi yönünde organize toptan doğal gaz satış piyasası mevzuatı uyarınca zorunluluk getirebilecek.

Toptan satış lisansı sahibi üretim şirketlerinin ilgili ve diğer mevzuattaki teknik kriterlere uymak ve diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla, herhangi bir satış faaliyeti yapmaksızın, ilgili lisanslarında kayıtlı bulunan üretim sahalarında ürettikleri doğal gazı sıkıştırarak, üretim sahaları arasında sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) olarak taşınması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyet için CNG satış ve/veya CNG iletim ve dağıtım lisansı almalarına gerek olmayacak. Söz konusu lisans sahibi tüzel kişiler, bu kapsamdaki sıkıştırma ve/veya taşıma faaliyetleri için CNG iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerden hizmet alabilecek.

Sıvılaştırma lisansı

Yurt içinde üretilen ve/veya ithal edilen doğal gazın sıvılaştırılarak yurt dışına ihraç edilmesi ya da yurt içinde yeniden satışı amacıyla kurulacak sıvılaştırma tesislerini işletecek tüzel kişilerin Kuruldan lisans almaları zorunlu hale getirildi.

Sıvılaştırma lisansı sahibi, lisansa konu tesiste sıvılaştırılan doğal gazın toptan satış ve ihracat faaliyetlerini ilgili lisansları almak kaydıyla yürütebileceği gibi söz konusu tesiste tedarikçilere ve ihracat lisansı sahiplerine sıvılaştırma hizmeti sunabilecek.

