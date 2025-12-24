Vatandaş en çok hijyen ve et ürünlerini şikayet etti

Temiz ve güvenilir gıdaya ulaşılması için hem Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hem de yerel yönetimlerin denetim ve düzenleme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmalarıyla gıda ve yem üretimi yapan firmalar denetlenirken, Gıda ve Yem Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Alo 174 hattı da vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetleri değerlendirerek denetimlerde bulunuyor, cezai yaptırımlar uyguluyor.

2024’te 1 milyon 229 bin 758 gıda kontrolü gerçekleştirilmiş ve 26 bin 263 idari para cezası uygulanmıştı. 2025’te ise 8 bin 113 kontrol görevlisi tarafından 1 milyon 291 bin gıda kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontroller kapsamında 30 bin 235 idari para cezası uygulandı. 548 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, uygulanan idari para cezası tutarı 2 milyar 526 milyon 550 bin lirayı aştı.

Alo 174’e başvurular arttı

2014’te Alo 174 hattına 173 bin bin 62 başvuru yapılmıştı. Bunlardan 105 bin 357 başvuru sonuçlandırıldı ve 6 bin 732 firmaya ceza uygulandı. 2025’te ise arama sayısı arttı. 193 bin 334 aramadan 138 bin 77’si sonuçlandırılarak, 8 bin 631 ceza işlemi uygulandı.

Vatandaşların gıda konusunda en çok hangi konulardan şikayetçi olduğu da Alo 174’e yapılan başvurularla ortaya çıktı.

2024’te olduğu gibi 2025’te de listenin başında ‘hijyen yetersizliği’ ve ‘et ve et ürünleri’ konusundaki başvurular yer aldı.

2024’te hijyen konusunda 17 bin 711 başvuru yapılırken, 2025’te bu rakam 20 bin 279’a yükseldi. 2024’te üçüncü sırada yer alan ‘tahıl, un ve unlu mamuller’ konusunda başvuruların yerini ise 2025’te ‘süt ve süt ürünleri’ aldı. Vatandaşlar, pastacılık ürünleri, tatlılar ve hazır yemek (tabldot sektörü) konusunda da yoğun şikayette bulundu. Bu başlıkları sebze ve meyve takip etti.

Alo 174 hattı, gıda konusundaki tüm şikayet konuları hakkında talepleri alıyor ve sonuçlanan işlemler konusunda bilgilendirme yapıyor. Ancak bu hattan bilgi amaçlı olarak da faydalanılabiliyor.