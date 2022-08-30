Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
NATO'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" paylaşımı
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
NATO Müttefik Kara Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesiyle başladı.
İngilizce devam eden mesajda, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz" paylaşımı yapıldı.
Komutanlık paylaşımında Milli Savunma Bakanlığı'nı da etiketledi.
ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN / HAPPY VICTORY DAY ????????— NATO Allied Land Command (@LANDCMD) August 30, 2022
Today is the 100th Anniversary of Turkish Independence. We join our Turkish allies across NATO& beyond in celebration of their Victory and Turkish Armed Forces Day ????????@tcsavunma pic.twitter.com/Q8DpGXEoN9
Etiketler: 30 Ağustos Zafer Bayramı Milli Savunma Bakanlığı NATO
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