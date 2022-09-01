Atina'dan NATO'ya 'tebrik' tepkisi
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan Türkiye'yi tebrik etti. Yunanistan'ın paylaşımla ilgili 'kabul edilemez' yorumu üzerine ise mesaj kısa sürede silindi.
Yunanistan, NATO'nun Türkiye paylaşımına tepki gösterdi. NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100'üncü yılı şerefine Salı günü sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabının etiketlendiği mesajda, Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesine yer verildi.
Paylaşımın devamında "Bugün Türk bağımsızlığının 100'üncü yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO olarak, Türk müttefiklerimizin yanındayız" denildi.
Ancak Atina, söz konusu paylaşıma aşırı tepki gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e nota verdi, mesajı kabul edilemez olarak niteledi. Bunun üzerine NATO Müttefik Kara Komutanlığı, paylaşımı sildi.