Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da Ahmed Musa şoku
[Fotograf: AA]
Demir Grup Sivasspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Ahmed Musa'nın kolunun kırıldığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Ahmed Musa'nın sol kolunda kırık tespit edildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığımız müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan futbolcumuz Ahmed Musa'ya yapılan kontrollerde, sol kolunda kırık tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, oyuncunun tedavi sürecinin başladığı belirtildi.
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