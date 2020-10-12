Beşiktaş Kulübü, Twitter'da başlattığı "Hatay için el ele!" kampanyasına kulübün kuruluş yılını simgeleyen 1903 adet fidan bağışladı. Siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray'ı etiketleyerek meydan okumada bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Hatay'da meydana gelen yangınlar sebebiyle yok olan ormanlarımız ve geleceğimiz için 1905 fidan bağışlayarak @Fenerbahce'ye meydan okuyoruz. #HatayİçinElEle https://t.co/uBLID6uAPe pic.twitter.com/LwzKXTljmt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 12, 2020

Sarı-kırmızılılar da kuruluş yılını simgeleyen 1905 adet fidan bağışlandığını belirterek, Fenerbahçe'yi etiketledi. Sarı-lacivertliler de kampanyaya 1907 adet fidan bağışlayarak katıldı ve meydan okumayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile sürdürdü.

Süper Lig kulüpleri, birbirine meydan okuyarak kampanyaya destek veriyor.

Ayrıca İzmir'deki spor kulüpleri de Altay Kulübünün başlattığı meydan okumayla kampanyaya katkıda bulundu.