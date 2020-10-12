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Trabzonspor'un yükselen değeri Serkan Asan
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Trabzonspor'un genç sağ beki Serkan Asan'ın hem performansı, hem de piyasa değeri yükseldi.
Ümit Milli Takım'da da oynayan Asan, bu sezon bordo mavililerde 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 maçta forma giydi.
21 yaşındaki sağ bekin, futbol sitesi Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 500 bin Euro'dan 1 milyon euroya çıktı.
Etiketler: Trabzonspor Serkan AsanSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:45
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