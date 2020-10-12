Ümit Milli Takım'da da oynayan Asan, bu sezon bordo mavililerde 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 maçta forma giydi.

21 yaşındaki sağ bekin, futbol sitesi Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 500 bin Euro'dan 1 milyon euroya çıktı.