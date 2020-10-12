İngiltere Premier Ligi'nde sıcak saatler yaşanıyor. Dünyanın en popüler futbol organizasyonu olan Premier Lig, önümüzdeki dönemde köklü değişikliklere gebe.

Liverpool'un sahipleri tarafından tasarlanan proje, Manchester United'ın da desteğini aldı.

Plana göre Premier Lig kulüpleri, alt lig ekiplerine, salgın dönemindeki kayıplarını gidermeleri adına, 250 milyon poundluk bir yardımda bulunacak. 2022-2023 sezonundan itibaren yayın gelirlerinin çeyreği Championship kulüplerine ayrılacak.

Bu plan, alt liglerden sorumlu Başkan Rick Parry tarafından da destekleniyor. Fakat Liverpool ve Manchester United'ın önderliğini yaptığı bu planda, Premier Lig'in karar alma mekanizmasında da radikal değişiklikler öngörülüyor.

Buna göre, alınacak kararlarda ligde bugüne dek en uzun süreli var olan 9 kulüpten altısının onayı yeterli olacak. Mevcut kurallar dahilinde Premier Lig kulüplerinin aldıkları kararlarda 20 takımdan 14'ünün onayı gerekiyor.

Planda ligdeki takım sayısının 20'den 18'e düşürülmesi ve Lig Kupası ile Community Shield'ın kaldırılması da var.

Takım sayısının 18'e düşmesi halinde son iki sırayı alacak ekiplerin küme düşmesi, 16'ıncı sıradaki takımın ise alt ligde üçüncü, dördüncü ve beşinci olan takımlarla play-off oynaması gündemde.

Premier Lig yönetimi "Büyük Resim"e karşı

Premier Lig yönetimi ve hükümet ise bu planlara karşı görünüyor.

Planın basına sızmasının ardından lig yönetiminden yapılan açıklamada, "Bu planda yer alan bazı teklifler oyuna kalıcı şekilde zarar verebilir. Rick Parry'nin bu plana açıktan destek vermesi bizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadesi yer aldı.

Boris Johnson hükümetinden yapılan açıklamada söz konusu planın kendilerini hayal kırıklığına uğrattı vurgulandı.

Premier Lig, dünya genelindeki yayın anlaşmalarından 3 milyar poundu aşkın gelir elde ediyor.