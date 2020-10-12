Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'li tenisçi Sam Querrey koronavirüse yakalandı
ABD'li tenisçi Sam Querrey, koronavirüse yakalanması nedeniyle katıldığı Saint Petersburg Açık Turnuvası'ndan çekildi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, turnuvaya katılan tenisçilere uygulanan rutin Covid-19 testinde 33 yaşındaki Querrey'nin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Çift erkeklerde Querrey ve ABD'li partneri Tennys Sandgren ile Rus Daniil Golubev-Evgeny Tyurnev ikilisi arasında yarın yapılması planlanan karşılaşma ise iptal edildi.
Querrey, 2017 Wimbledon'da tek erkeklerde yarı finale kalarak grand slam turnuvalarındaki en önemli derecesini elde etmişti.
Etiketler: sam querrey koronavirüs tenisSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:31
Sıradaki Haber
Trabzonspor'un yükselen değeri Serkan Asan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz