Türkiye Futbol Federasyonu, 2 oyuncusunda koronavirüs tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

"Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Beşiktaş Futbol Takımı'nda iki futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübü'ne ve testleri pozitif çıkan sporcularına içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Gaziantep Futbol Kulübü

"Covid-19 testi pozitif olarak sonuçlanan iki futbolcuya ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe

"Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü’nün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Besiktaş."

Trabzonspor

"Yapılan COVID-19 testleri sonucunda iki futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcuların kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Demir Grup Sivasspor

"Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."

İttifak Holding Konyasspor

"COVID - 19 testi pozitif çıkan futbolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş."

Hes Kablo Kayserispor

"Bu zorlu süreci atlatacağınıza, futbolcularınızın sağlığına kavuşacağına inancımız tam."

Galatasaray

"Koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz."