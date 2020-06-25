IOC'den yapılan açıklamada, "Olimpik Gün" olarak kutlanan 23 Haziran'da sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe ilişkin rakamlar paylaşıldı.

Aralarında olimpiyat şampiyonlarının da olduğu 47 farklı branştan 141 sporcunun katıldığı on-line antrenmanın, sosyal medyada 14,5 milyon etkileşim aldığı belirtildi.

Sporcuların canlı yayında özel antrenman tekniklerini de paylaştığı organizasyonun bugüne kadar düzenlenen en geniş katılımlı on-line antrenman olduğu kaydedildi.