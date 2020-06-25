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Beşiktaş'ta Konyaspor maçının kadrosu belli oldu
Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında 26 Haziran Cuma günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Adem Ljajic ile Umut Nayir kadroya dahil edilmedi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İttifak Holding Konyaspor müsabakasının kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Erdoğan Kaya, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng.
Etiketler: süper lig İttifak Holding Konyaspor BeşiktaşSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 21:40
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