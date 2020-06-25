Oyunculuk döneminde 2011 yılında Fenerbahçe formasını giyen 44 yaşındaki Jasikevicius, 2016 yılından beri Zalgiris Kaunas'ı çalıştırıyor. Fenerbahçe adına Jasikevicius ile ilk teması hala görevinin başında olan Genel Menajer Maurizio Gherardini kurdu.

Gelecek sezon Zalgiris Kaunas'ın da bütçesini önemli ölçüde düşürmesi bekleniyor. Bu nedenle Jasikevicius'un Fenerbahçe'nin teklifini düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Oyunculuk döneminde Panathinaikos'ta Obradovic yönetiminde büyük başarılar elde eden Jasikevicius, Sırp koç ile çok yakın ilişkilere sahip.

Litvanyalı çalıştırıcıdan olumsuz bir yanıt gelmesi halinde rota yerli çalıştırıcılara dönecek. 7 sezon boyunca Obradovic'in yardımcılığını yapan Erdem Can ve Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Ertuğrul Erdoğan adaylar arasında. Medyada adı geçen Ufuk Sarıca'nın ise Pınar Karşıyaka ile sözleşmesi devam ediyor.

Öte yandan Genel Menajer Maurizio Gherardini'nin durumu da birkaç gün içinde netleşecek. İtalyan yöneticinin Fenerbahçe'den ayrılması halinde, NBA ekiplerinden Detroit Pistons'ın genel menajeri olması bekleniyor.

Gherardini, daha önce NBA'de Toronto ve Oklahama'da da görev almıştı.