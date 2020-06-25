Rumen teknik adam, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 3-1 geriye düştükleri Galatasaray maçında muhteşem bir dönüşle beraberliği sağladıklarını kaydetti.

Sumudica, koronavirüs sürecinde futbolcuların yaşadığı fiziksel eksikliğin önüne son maçta gösterdikleri mücadeleyle geçtiklerini belirtti.

"Çok zorlu bir sürecin ardından iki zorlu karşılaşmaya çıktık. MKE Ankaragücü maçında takımımın performansından tatmin olmamıştım ancak Galatasaray maçı öncesi dersimize çok iyi çalıştık ve takımımıza ciddi bir fiziksel çalışma yükledik. Bunun karşılığını da maçta aldık diyebilirim ancak tüm bunların yerine gelmesi için oyuncularımın özverisi gerekiyordu ve bu beni çok sevindirdi. 105 dakikalık bir karşılaşma oynadık, zaman zaman sıkıntılar yaşasak da vazgeçmedik. Maç içerisinde birçok kez taktiksel değişiklik yaptık ve futbolcularım da onlardan beklediklerimi sahaya yansıttı. Önümüzdeki 6 maç boyunca da bunun devam edeceğine inanıyorum."

Herkesi tatmin eden, keyifli bir futbol izlettiklerini aktaran Sumudica, "Puanlar kazanmak için mücadele ediyoruz. Futbolun doğrularını, futbolun güzellikleriyle yansıtmaya çalışıyoruz. İzleyenlere de zevk veren bir futbol oynadığımız için mutluyum ama esas önceliğim puanlar toplamaya devam edebilmek." ifadelerini kullandı.

"Antalyaspor maçını kazanmak üzerine hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Sumudica, Süper Lig'in 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecekleri maçla ilgili de değerlendirmelerde bulunfu.

"Galatasaray maçında alınan bir puanın anlam kazanması adına Antalyaspor maçını kazanmamız gerekiyor. Rakibimiz gösterdiği performansla Süper Lig'de ikinci yarının en iyi takımlarından biri. Her rakibe olduğu gibi Antalyaspor'a da saygı duyuyorum ancak bu karşılaşmayla ilgili de kesinlikle kazanmak üzerine hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ligde oynadığı son 10 karşılaşmayı da kaybetmeyen bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Özellikle onların, bu karşılaşmadan da puanla ayrılırlarsa kulüp rekorunu kıracaklarını biliyorum. Ama biz kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmamız durumunda ligin alt sıralarıyla olan ilişkimizi de kesmiş olacağız. Futbolcularımıza güveniyorum, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bizlerin alacağı sonuçlarla mutlu olacak çok büyük bir şehirde görev yapıyorum. İnsanları, bize güvenenleri bu karşılaşmada da hem göstereceğimiz performansla hem de alacağımız galibiyetle sevindirmek istiyoruz."