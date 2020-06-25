Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
FA Cup maçları TRT SPOR'da
Futbolseverlere müjde. Türkiye'nin spor ekranı TRT SPOR bir organizasyonunu daha izleyicisiyle buluşturuyor.
İngiltere ve Almanya Ligi’ndeki önemli karşılaşmaları canlı olarak ekranlara taşıyan TRT SPOR, futbolseverlere hafta sonu FA Cup heyecanını da yaşatacak.
İşte maç programı:
27 Haziran Cumartesi
19.30’da Norwich City-Manchester United
28 Haziran Pazar
18.00 Leicester City-Chelsea
20.30 Newcastle United-Manchester City
Etiketler: FA CupSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 21:11
Son Haberler
- 22:28
- 22:12
- 22:08
- 22:03
- 21:43
Sıradaki Haber
TFF, 2. ve 3. Ligler için kararını verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz