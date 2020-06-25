İngiltere ve Almanya Ligi’ndeki önemli karşılaşmaları canlı olarak ekranlara taşıyan TRT SPOR, futbolseverlere hafta sonu FA Cup heyecanını da yaşatacak.

İşte maç programı:

27 Haziran Cumartesi

19.30’da Norwich City-Manchester United

28 Haziran Pazar

18.00 Leicester City-Chelsea

20.30 Newcastle United-Manchester City