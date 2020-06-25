Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'ta iki koronavirüs vakası
Beşiktaş, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü tarafından açıklama yapıldı.
"24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."
Beşiktaş, 26 Haziran Cuma günü Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.
Siyah beyazlı ekip ligde geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynamış, karşılaşmayı 5-1 kazanmıştı.
Etiketler: son dakika koronavirüs testi BeşiktaşSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 22:28
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