Avrupa'da zorunlu pandemi arası sonrası başlayan liglerde artık sona yaklaşıldı. Takımlar, gelecek sezon planlaması doğrultusunda satranç tahtasında hamlelerini yapmaya başladı.

Transfer piyasasında en dikkat çeken haber, hem Barcelona, hem de Juventus'u yakından ilgilendiriyor.

Dev bir takasa hazırlanan iki kulüp, yıldız orta saha oyuncuları Arthur Melo ve Miralem Pjanic'in takası konusunda anlaşmaya vardı.

Barcelona'nın 2 sezon önce Gremio'dan büyük umutlarla İspanya'ya getirdiği Arthur'un piyasa değeri 80 milyon euro.

4 yıldır Juventus forması giyen Pjanic'in değeri ise 70 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

Dolayısıyla Barcelona'nın Juventus'tan 10 milyon euroluk farkı talep edeceği de Avrupa basınında kaleme alınıyor.

Transferin önündeki en büyük engel ise Arthur'un Katalan ekibinden ayrılmak istememesi olarak gösteriliyor.