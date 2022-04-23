Türkiye Futbol Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlığımızı dünyaya ilan ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü, varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımıza armağan ederek onlara verdiği değeri ve inancı göstermiştir. Şanlı tarihimizde bir dönüm noktası olan, birlik ve beraberliğimizin simgesi 23 Nisan, gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu

"Egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize verildiği 23 Nisan 1920’nin 102. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunu gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Meclisimiz 102 yıl önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığımızın ve demokrasimizin garantisidir. 23 Nisan, sadece milletimiz ve ulusal egemenliğimiz için önemli bir dönüm noktası değildir; aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocukları arasında sevgi, dostluk ve kardeşlik bağları oluşturmak için 'Çocuk Bayramı' olarak taçlandırdığı bir gündür. Bu bayram, Atatürk’ün barış dolu bir dünyaya katkıda bulunma inancını taşımaktadır. Milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden bütün şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Milli egemenliğin sembolü TBMM’nin kuruluş yıl dönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarının teminatı ve geleceğimiz olan çocuklarımıza adanmıştır. Dünya çocuklarına armağan edilen bu anlamı günün 102. yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyor; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."

Diğer spor federasyonları da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabı Twitter'dan bordo-mavili çocuk taraftarların bulunduğu video ile paylaşılan mesajda, "Bu güzel bayram çocuklarımıza armağan! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe

"Milli egemenliğimizin simgelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıl dönümü olan bugün, tarihimizdeki en önemli günlerinden biridir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü yarınlarımızın aydınlık yüzü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi,

"Milli egemenliğimizin simgesi, aziz milletimizin birliğinin ve beraberliğinin en önemli unsuru olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum. Bu önemli günün Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiş olmasının ayrıcalığını yaşıyoruz. Öncelikle ülkemizdeki evlatlarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olacak çocuklarımızın, ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Galatasaray

"Bağımsızlık ülküsüyle, demokratik bir Cumhuriyet’e sahip olmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusça gösterilen çabaların en önemli dönüm noktalarından biri olan, milli egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün barışın, sevginin ve umudun temsilcileri, aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüpleri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.