Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, şampiyonluk için sahaya çıkacak
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, ligin 23. haftasında konuk edeceği Beykoz Belediyespor karşısında şampiyonluğu garantilemek için galibiyet arayacak.
Siyah-beyazlı takım, yarın saat 20.30'da ikinci sıradaki Beykoz Belediyespor'u Süleyman Seba Spor Salonu'nda konuk edecek.
Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Geride kalan 18 haftada 17 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, topladığı 35 puanla ligde namağlup zirvede yer alıyor.
Beykoz Belediyespor ise 15 galibiyet, 1 beraberlik 2 yenilgi sonunda 31 puan elde etti. Beşiktaş, rakibini yendiği takdirde puanını 37'ye yükseltecek ve şampiyonluğu garantileyecek.
16. şampiyonluk için sahaya çıkacak
Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u yendiği takdirde 16. şampiyonluğa ulaşacak.
Tarihinde ilk şampiyonluğu 1980-1981 sezonunda elde eden siyah-beyazlı takım, bir sonraki sezon aynı başarıyı gösterdi.
2004-2005 sezonunda bir kez daha şampiyon olan Beşiktaş, 2006-2007'de dördüncü kez mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, 2008-2009'dan 2018-2019 sezonuna kadar üst üste 11 kez şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.
Geçen sezon şampiyon Spor Toto'nun gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, bir sezonluk aranın ardından şampiyonluğa ulaşacak.
Erkekler Süper Ligi'nde sezonlara göre şampiyonluklar şöyle:
1978-1979 MTA
1979-1980 MTA
1980-1981 Beşiktaş
1981-1982 Beşiktaş
1982-1983 İstanbul Bankası Yenişehir
1983-1984 İstanbul Bankası Yenişehir
1984-1985 Hortaş Yenişehir
1985-1986 TİY Erkutspor
1986-1987 Halk Bankası
1987-1988 Halk Bankası
1988-1989 Arçelik
1989-1990 ETİ Bisküvileri
1990-1991 ETİ Bisküvileri
1991-1992 Halk Bankası
1992-1993 Eskişehir ETİ
1993-1994 Halk Bankası
1994-1995 Çankaya Belediyesi
1995-1996 Çankaya Belediyesi
1996-1997 Çankaya Belediyesi
1997-1998 ASKİ
1998-1999 Çankaya Belediyesi
1999-2000 ASKİ
2000-2001 ASKİ
2001-2002 ASKİ
2002-2003 ASKİ
2003-2004 ASKİ
2004-2005 Beşiktaş
2005-2006 Maliye Milli Piyango
2006-2007 Beşiktaş
2007-2008 İzmir Büyükşehir Belediyespor
2008-2009 Beşiktaş
2009-2010 Beşiktaş
2010-2011 Beşiktaş
2011-2012 Beşiktaş
2012-2013 Beşiktaş
2013-2014 Beşiktaş
2014-2015 Beşiktaş
2015-2016 Beşiktaş Mogaz
2016-2017 Beşiktaş Mogaz
2017-2018 Beşiktaş Mogaz
2018-2019 Beşiktaş Mogaz
2020-2021 Spor Toto
Not: 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs salgınından dolayı tamamlanamadı.
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