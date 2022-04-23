Siyah-beyazlı takım, yarın saat 20.30'da ikinci sıradaki Beykoz Belediyespor'u Süleyman Seba Spor Salonu'nda konuk edecek.

Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Geride kalan 18 haftada 17 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, topladığı 35 puanla ligde namağlup zirvede yer alıyor.

Beykoz Belediyespor ise 15 galibiyet, 1 beraberlik 2 yenilgi sonunda 31 puan elde etti. Beşiktaş, rakibini yendiği takdirde puanını 37'ye yükseltecek ve şampiyonluğu garantileyecek.

16. şampiyonluk için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u yendiği takdirde 16. şampiyonluğa ulaşacak.

Tarihinde ilk şampiyonluğu 1980-1981 sezonunda elde eden siyah-beyazlı takım, bir sonraki sezon aynı başarıyı gösterdi.

2004-2005 sezonunda bir kez daha şampiyon olan Beşiktaş, 2006-2007'de dördüncü kez mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, 2008-2009'dan 2018-2019 sezonuna kadar üst üste 11 kez şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Geçen sezon şampiyon Spor Toto'nun gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, bir sezonluk aranın ardından şampiyonluğa ulaşacak.

Erkekler Süper Ligi'nde sezonlara göre şampiyonluklar şöyle:

1978-1979 MTA

1979-1980 MTA

1980-1981 Beşiktaş

1981-1982 Beşiktaş

1982-1983 İstanbul Bankası Yenişehir

1983-1984 İstanbul Bankası Yenişehir

1984-1985 Hortaş Yenişehir

1985-1986 TİY Erkutspor

1986-1987 Halk Bankası

1987-1988 Halk Bankası

1988-1989 Arçelik

1989-1990 ETİ Bisküvileri

1990-1991 ETİ Bisküvileri

1991-1992 Halk Bankası

1992-1993 Eskişehir ETİ

1993-1994 Halk Bankası

1994-1995 Çankaya Belediyesi

1995-1996 Çankaya Belediyesi

1996-1997 Çankaya Belediyesi

1997-1998 ASKİ

1998-1999 Çankaya Belediyesi

1999-2000 ASKİ

2000-2001 ASKİ

2001-2002 ASKİ

2002-2003 ASKİ

2003-2004 ASKİ

2004-2005 Beşiktaş

2005-2006 Maliye Milli Piyango

2006-2007 Beşiktaş

2007-2008 İzmir Büyükşehir Belediyespor

2008-2009 Beşiktaş

2009-2010 Beşiktaş

2010-2011 Beşiktaş

2011-2012 Beşiktaş

2012-2013 Beşiktaş

2013-2014 Beşiktaş

2014-2015 Beşiktaş

2015-2016 Beşiktaş Mogaz

2016-2017 Beşiktaş Mogaz

2017-2018 Beşiktaş Mogaz

2018-2019 Beşiktaş Mogaz

2020-2021 Spor Toto

Not: 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs salgınından dolayı tamamlanamadı.