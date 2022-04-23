Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye'nin 9 ayrı ilinde düzenlenen BAL 2021-2022 sezonu bölge birinciliği müsabakaları tamamlandı ve TFF 3. Lig'e yükselen 9 takım belli oldu.

Karşılaşmalar sonrasında Muş 1984 Muşspor, Eynesil Belediyespor, Arguvan Belediyespor, Kepez Belediyespor, Amasya 1968 Futbol Kulübü, Sapanca Gençlikspor, Bulvarspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı.