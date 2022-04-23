Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Fotoğraf: İHA]
Spor Toto Süper Lig’in 34'üncü haftasında Altay deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında 24 Nisan Pazar günü Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, küçük sahada pas istasyonlarının ardından pozisyon oyunları çalıştı.
Daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular, burada hücum aksiyonları üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirdi.
Altay maçı için son antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirecek olan Galatasaray, saat 15.15’te özel uçakla İzmir’e gidecek.
Etiketler: Galatasaray Altay
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