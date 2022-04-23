Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında 24 Nisan Pazar günü Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, küçük sahada pas istasyonlarının ardından pozisyon oyunları çalıştı.

Daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular, burada hücum aksiyonları üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirdi.

Altay maçı için son antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirecek olan Galatasaray, saat 15.15’te özel uçakla İzmir’e gidecek.