Son şampiyon VakıfBank galibiyetle başladı
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da bugün başlayan 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Kazakistan ekibi Kuanysh Club'u 3-0 yendi.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmasının ilk setini VakıfBank 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.
Sarı-siyahlılar, ikinci sette de rakibine 25-15 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti 25-17 kazanan VakıfBank, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Aynı skor, aynı tarife! Seti yine Zehra Güneş açtı, Zehra Güneş bitirdi!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 14, 2022
2. set sonucu:
VakıfBank 25-15 Kuanysh Club pic.twitter.com/hLBzX31oko
Sarı-siyahlı ekip, şampiyonanın açılış mücadelesinde A Grubu'nda Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit'ten sonra organizasyona üç puanla iyi bir başlangıç yaptı.
Son şampiyon set vermedi!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 14, 2022
2022 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda temsilcimiz VakıfBank, ilk maçında Kuanysh'i 3-0 mağlup etti.
25-15, 25-15, 25-17 pic.twitter.com/4o8nQE00ra
Türkiye'nin iki takımla temsil edildiği FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, yarın oynanacak Prosecco Doc Imoco Conegliano (İtalya)-Dentil Praia Clube (Brezilya) ve VakıfBank-Gerdau Minas (Brezilya) maçlarıyla devam edecek.
Organizasyon, 18 Aralık Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.
Salon: Antalya
Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), David Fuentes Fernandez (İspanya)
VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Egonu, Guimaraes, Zehra Güneş, Daalderop (Ayça Aykaç, Karutasu, Bajema, Derya Cebecioğlu)
Kuanysh Club: Kitipova, Mikhailova, Aldoshina, Orle, Belchenko, Smirnova (Bekisheva, Kolomoyets)
Setler: 25-15, 25-15, 25-17
Süre: 63 dakika (22, 20, 21)
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