Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Golbol Şampiyonası'nda milli takımlar çeyrek finalde
Portekiz'de düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye kadın ve erkek milli takımları, grup maçlarını tamamladı.
Matosinhos şehrindeki şampiyonada Türkiye, kadınlarda Meksika'yı 11-1 yenerken, erkeklerde Belçika ile 5-5 berabere kaldı.
Kadın Milli Takımı 18, Erkek Milli Takımı da 14 puanla gruplarını ikinci bitirdi. Gruplarda ilk 4 sırayı alan takımlar çeyrek finalde mücadele edecek.
Millilerin çeyrek finaldeki rakipleri diğer müsabakaların ardından belli olacak.
Son Haberler
- 19:55
- 19:54
- 19:53
- 19:40
- 19:26
Sıradaki Haber
Eczacıbaşı Dynavit set vermedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz