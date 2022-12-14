İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara 120 kulüpten 601 sporcu katılıyor. Organizasyonun ilk gününde klasik yay sıralama atışları yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Alper Aytaçoğlu, organizasyona sporcu, antrenör, hakem olmak üzere 767 kişinin katıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Aytaçoğlu, Salon Türkiye Şampiyonası'nın gelecek yıl şubat ayında yine Samsun'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın ön ayak yarışmalarından biri olduğunu belirttti.

"Milli takımın seçilmesinde bize, hem bu yarışma hem de ocak ayında yapacağımız yarışma sporcularımızın performansıyla ilgili bilgi verecek. Biz de buna göre milli sporcularımızı belirleyeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

"Ülkemizde böyle bir okçuluk salonu olması bizim için avantaj"

"Samsun'daki okçuluk salonu, dünyadaki en büyük salonlardan biri. Ülkemizde böyle bir okçuluk salonu olması bizim için avantaj. Böyle bir salona ve tesise sahip olmak, okçuluğun gelişimi ve okçuluk branşı açısından çok önem taşımaktadır. Dolayısıyla ülkemize gelen sporcuları böyle bir salonda ağırlamak çok büyük bir şans."

[Fotoğraf: AA]

Salon Türkiye Şampiyonası, 18 Aralık Pazar günü sona erecek.