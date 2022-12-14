Messi, Dünya Kupası'nda Arjantin'i finale taşırken yeni rekorlara imza attı. Yıldız futbolcu için, Hırvatistan'la oynadıkları yarı final maçı unutulmazlar arasına girdi.

Arjantin'in Hırvatistan'ı 3-0 yendiği maçta Tangocuların ilk golünü 34'üncü dakikada penaltıdan Messi kaydetti.

Milli formayla 11. kez gol sevinci yaşayan 35 yaşındaki futbolcu, böylece Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan Arjantinli oyuncu oldu. Önceki rekor 10 golle Gabriel Batistuta'ya aitti.

Yıldız oyuncu bu başarısının yanı sıra 25 maçla Lothar Matthaus'un elinde bulunan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkma rekoruna da ortak oldu.

Messi ayrıca 5 golle 2022 Dünya Kupası'nın en skorer oyuncusu Kylian Mbappe'yi yakalayarak gol krallığı için de iddialı bir konuma geldi.