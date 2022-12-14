Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci, fakülte binasında yer alan atölyesinde yaklaşık 15 yıldır, otomobilden kamyona, endüstriyel atık metalden ağır iş makinelerinin hurda parçalarına kadar her türlü metal hurdayı spiral, kaynak makinesi, çekiç gibi aletler yardımıyla çeşitli figürlere ve anıtlara dönüştürdüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Son çalışmasında taraftarı olduğu Beşiktaş'ın ambleminde yer alan kartalı tasvir ettiğini aktaran Keçeci, çalışma için 3 bine yakın parça kullandığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Keçeci, kartalın beğenildiğini aktardı.

"Bu eserimi kurmak istediğim müzemde sergilemek istiyorum. Tabi Beşiktaş Kulübümüzden de böyle bir istek gelirse, eserimizi kulübümüzde de sergileyebiliriz. Kullandığım parçaların çoğunluğu hurdaya çıkmış dozer ve otomobil parçaları, yaklaşık 150 kilogram. Bu eser 1,5 aylık bir sürede ortaya çıktı. Çalışmalarımda belirli bir tema, bu tema içerisinde tarih, kültür ve yaşanmışlıklar var. Bu anlamda Elazığ'ın tarihine ve kültürüne ait eserler de yapmaya başladım."