Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea'nin santrforu Broja sezonu kapattı
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Arnavut futbolcusu Armando Broja, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aston Villa ile oynanan hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan 21 yaşındaki santrforun, ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.
Arnavutluk Milli Takımı'nın da formasını giyen Broja'nın, ameliyat edileceği ve sezonun kalan bölümünü kaçırmasının beklendiği bilgisi verildi.
Etiketler: Premier Lig Chelsea
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