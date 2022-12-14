Arda Güler'in satışından önemli bir gelir elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bonservis paylaşımı konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.

Gençlerbirliği kulübü, Arda Güler'in bir sonraki satışından yüzde 20'lik gelir hakkını elinde tutuyordu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankara ekibinin başkanı Niyazi Akdaş ile konuyu görüşmek üzere bir araya geldi.

Başkent temsilcisi, transfer tahtasını açmak amacıyla sahip olduğu bu hakkını Fenerbahçe'ye vermeyi kabul etti. Sarı lacivertli yönetim, konuyla ilgili Gençlerbirliği ile 2,5 milyon euro karşılığında uzlaşma sağladı.

Öte yandan Fenerbahçe, Ankara ekibinin altyapısında top koşturan 4 futbolcuyla da ilgilendiğini iletti. Mahmut Ceyhun, Can Bartu, Utku Karakaya ve Yiğit Evin sarı lacivertliler ile anlaşmaya vardı.

Ayrıca Gençlerbirliği, Fenerbahçe'de şans bulamayan oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. Mauricio Lemos, Nazım Sangare ve Osman Ertuğrul Çetin'i gündemine alan kırmızı siyahlı ekip, en az bir oyuncuya imza attırmayı planlıyor.