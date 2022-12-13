Katar'daki Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Arjantin ile Hırvatistan Lusail Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetti.

Karşılıklı ataklarla başlayan maçta ilk golü Arjantin oldu. 34. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Messi, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 5 dakika sonra orta alanda aldığı topla hızla rakip ceza sahasına giren Julian Alvarez farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.

İkinci yarıya skor avantajıyla başlayan Tangocular, 69. dakikada yine Alvarez’in ayağından bulduğu golle skoru 3-0’a taşıdı.

[Fotoğraf: Reuters]

Dünya Kupası finaline 6. kez çıkan Arjantin, Fas-Fransa karşılaşmasının galibiyle 18 Aralık Pazar günü saat 22.00'de final mücadelesi verecek.

Hırvatistan ise 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak üçüncülük maçında Fransa-Fas maçının kaybedeni ile karşılaşacak. Öte yandan karşılaşmayı stadyumda 89 bin 966 kişi izledi.

Lusail Stadı'nda tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran Arjantinli taraftarların "La Scaloneta" şarkısıyla takımlarına coşkulu destek verdiği mücadelede, Fernandez maçın ilk tehlikeli şutunu kaleye gönderdi. Bu futbolcunun 25. dakikada ceza yayı önünden çektiği şutta, kaleci Livakovic, gole izin vermedi.

32. dakikada topla savunmanın arkasına sarkan Alvarez, ceza alanına girer girmez kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.

Arjantin, 34. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Messi, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu kaleci Dominik Livakovic'in uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturdu.

GOOOLL!! LIONEL MESSI'DEN HARİKA BİR PENALTI VURUŞU! ARJANTİN ÖNDE... pic.twitter.com/thQQn0VvKS — TRT Spor (@trtspor) December 13, 2022

39. dakikada Alvarez farkı 2'ye çıkartan isim oldu. Messi'nin pasıyla orta alanda topla buluşan Julian Alvarez, topu sürerek ceza alanı içine girdi. Hırvatistan savunmanın bir türlü uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Alvarez, altıpas içinde vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Arjantin'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GOOOLL!! JULIAN ALVAREZ! BÜTÜN SAHAYI GEÇTİ GOLÜNÜ ATTI FARKI İKİYE ÇIKARDI!! pic.twitter.com/aZ3MbCyT3Y — TRT Spor (@trtspor) December 13, 2022

58. dakikada sol taraftan ceza alanına verkaçla giren Messi'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Livakovic, topu uzaklaştırdı.

Alvarez, kendisinin ikinci, Arjantin'in üçüncü golünü 69. dakikada filelerle buluşturdu. Sağ kanattan ceza alanı içine giren Messi, Josko Gvardiol'dan sıyrıldıktan sonra pasını Julian Alvarez'e çıkardı. Alvarez, altıpas önünden sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaparak skoru 3-0 yaptı.

GOOOLL!! JULIAN ALVAREZ! MESSI'DEN HIRVATİSTAN SAVUNMASINI ÇARESİZ BIRAKAN ÇALIMLAR!! pic.twitter.com/FWDHB0Lzfc — TRT Spor (@trtspor) December 13, 2022

Kalan bölümde oyunu kontrol eden Arjantin, sahadan 3-0 galip ayrılarak tarihinde 6. kez finale çıktı.

İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya geldi. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Arjantin'i Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 yenmişti.

Lionel Messi'den rekor

Lionel Messi, turnuva tarihinde en fazla forma giyen futbolcu rekoruna ortak oldu.

35 yaşındaki futbolcu, Güney Afrika 2010, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de toplam 25 maça çıkarak bu alanda Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait rekoru egale etti.

Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etti.

Arjantinli yıldız, aynı Dünya Kupası'nda 5 gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.

[Fotoğraf: Reuters]

Messi krallık yarışında Mbappe'yi yakaladı

Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı penaltıyla turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Arjantinli futbolcu, 5 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Fransız Kylian Mbappe'yi yakaladı. Messi, kupada üç golün de pasını verdi.

Modric ikinci final şansını kaybetti

Arjantin müsabakasında 18. kez Dünya Kupası maçına çıkan Hırvatistan Milli Takımı kaptanı Luka Modric, 4 farklı turnuvada bu deneyimi yaşadı. (2006, 2014, 2018, 2022)

37 yaşındaki yıldız, bu süreçte ülkesiyle 1 kez final, 1 kez de yarı final oynama başarısı gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Arjantin yarı finalde yine kaybetmedi

36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin, turnuvada oynadığı 6. yarı final maçından da galibiyetle ayrıldı.

"Tangocular" turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden galip ayrılmış oldu.

[Fotoğraf: AA]

Hırvatistan ilk kez kalesinde 3 gol gördü

Turnuvada yarı finale kadar oynadığı maçların normal sürelerinde sadece Kanada ve Japonya'dan birer gol yiyen Hırvatistan, Arjantin'i durduramadı.

Son 16 turunda Japonya karşısındaki seri penaltı atışlarında 1, çeyrek finalde Brezilya karşısındaki seri atışlarda ise 2 gole izin veren kaleci Livakovic, "Tangocular"ın 3 golüne engel olamadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Rusya 2018'in rövanşını aynı skorla aldı

Rusya 2018'de rakibiyle oynadığı grup maçını 3-0 kaybeden Arjantin, Katar 2022'de aynı skorla sahadan galip ayrıldı.

Arjantin, Dünya Kupası'nda oynadıkları maçlarda Hırvatistan karşısında ikinci galibiyetini elde etti.

Al Hilm ilk kez kullanıldı

Turnuvanın yarı final ve final maçları için tasarlanan resmi top "Al Hilm", Arjantin-Hırvatistan maçıyla ilk kez kullanıldı.

Kupanın geri kalanında "Al Rihla" isimli top kullanılmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Arjantin'in yarı final yolu

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.

Tangocular, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

[Fotoğraf: AA]

Hırvatistan'ın yarı final yolu

Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Stat: Lusail

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini.

Arjantin: Martinez, Tagliafico, Romero, Otamendi, Molina (Dk. 86 Foyth), Paredes (Dk. 62 Martinez), Rodrigo de Paul (Dk. 74 Palacios), Allister (Dk. 86 Correa), Fernandez, Alvarez (Dk. 75 Dybala), Messi.

Hırvatistan: Livakovic, Lovren, Sosa (Dk. 46 Orsic), Gvardiol, Kovacic, Modric (Dk. 81 Majer), Brozovic (Dk. 50 Petkovic), Pasalic (Dk. 46 Vlasic), Juranovic, Perisic, Kramaric (Dk. 72 Livaja).

Sarı kartlar: Dk. 32 Livakovic, Dk. 32 Kovacic (Hırvatistan), Dk. 68 Romero, Dk. 71 Otamendi (Arjantin)

Goller: Dk. 34 Messi, Dk. 39 ve 69 Alvarez (Arjantin)