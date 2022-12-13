Matosinhos şehrinde devam eden şampiyonada Türkiye, kadınlarda Arjantin'i 13-3, erkeklerde Kanada'yı 10-2 yendi.

Son iki paralimpik oyunlarında şampiyon olan Kadın Milli Takımı, A Grubu'nda beşinci galibiyetini elde etti. C Grubu'nda yer alan Erkek Milli Takımı ise dördüncü galibiyetini aldı.

Şampiyonada grup maçları 14 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak. Türkiye kadınlarda Meksika, erkeklerde Belçika ile karşı karşıya gelecek.