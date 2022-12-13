Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Golbol Şampiyonası'nda milliler farklı kazandı
Portekiz'de düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası'nın grup aşamasında 6. maçlar tamamlandı. Türkiye, kadınlarda Arjantin'i 13-3, erkeklerde Kanada'yı 10-2 mağlup etti.
Matosinhos şehrinde devam eden şampiyonada Türkiye, kadınlarda Arjantin'i 13-3, erkeklerde Kanada'yı 10-2 yendi.
Son iki paralimpik oyunlarında şampiyon olan Kadın Milli Takımı, A Grubu'nda beşinci galibiyetini elde etti. C Grubu'nda yer alan Erkek Milli Takımı ise dördüncü galibiyetini aldı.
Şampiyonada grup maçları 14 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak. Türkiye kadınlarda Meksika, erkeklerde Belçika ile karşı karşıya gelecek.
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