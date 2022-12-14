Antalya Spor Salonu'nda oynanan A Grubu karşılaşmasının ilk setini Eczacıbaşı Dynavit 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.

Temsilcimiz ilk seti farklı kazanıyor!



1. set sonucu:



Eczacıbaşı Dynavit 25-14 Dentil Praia Clube pic.twitter.com/tMhNYF3D7q — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 14, 2022

Turuncu-beyazlılar, ikinci seti de 25-15 kazandı ve durumu 2-0 yaptı. Çekişmeli geçen üçüncü seti de 25-18 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Temsilcimiz yine rahat bir biçimde kazandığı setle durumu 2-0'a getiriyor.



2. set sonucu:



Eczacıbaşı Dynavit 25-15 Dentil Praia Clube pic.twitter.com/HLacMsrV3R — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 14, 2022

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonadaki ikinci maçında 16 Aralık Cuma günü CEV Şampiyonlar Ligi ikincisi İtalyan ekip Prosecco DOC Imoco Conegliano ile saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Eczacıbaşı Dynavit rahat kazandı!



2022 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası A Grubu ilk maçında temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia'yı 3-0 mağlup etti.



25-14, 25-15 ve 25-18 pic.twitter.com/jJ6xAN9vLh — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 14, 2022

Günün diğer maçında, B Grubu'nda mücadele eden CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Kazakistan'dan Kuanysh Club saat 19.30'da karşılaşacak.

Salon: Antalya

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Heyrman, Hande Baladın, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tuna Aybüke Özel)

Dentil Praia Clube: Brayelin, Jineiry, Bueno, Lemes, Clemente, Carolina (Perdigao, Teixeira, Janke, Batista, Malinverno, Buijs, Suelen, Hage)

Setler: 25-14, 25-15, 25-18

Süre: 71 dakika (22, 26, 23)