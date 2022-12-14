Eczacıbaşı Dynavit set vermedi
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başlayan 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın açılış maçında Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-0 yendi.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan A Grubu karşılaşmasının ilk setini Eczacıbaşı Dynavit 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.
Temsilcimiz ilk seti farklı kazanıyor!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 14, 2022
1. set sonucu:
Eczacıbaşı Dynavit 25-14 Dentil Praia Clube pic.twitter.com/tMhNYF3D7q
Turuncu-beyazlılar, ikinci seti de 25-15 kazandı ve durumu 2-0 yaptı. Çekişmeli geçen üçüncü seti de 25-18 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Temsilcimiz yine rahat bir biçimde kazandığı setle durumu 2-0'a getiriyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 14, 2022
2. set sonucu:
Eczacıbaşı Dynavit 25-15 Dentil Praia Clube pic.twitter.com/HLacMsrV3R
FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonadaki ikinci maçında 16 Aralık Cuma günü CEV Şampiyonlar Ligi ikincisi İtalyan ekip Prosecco DOC Imoco Conegliano ile saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Eczacıbaşı Dynavit rahat kazandı!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 14, 2022
2022 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası A Grubu ilk maçında temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia'yı 3-0 mağlup etti.
25-14, 25-15 ve 25-18 pic.twitter.com/jJ6xAN9vLh
Günün diğer maçında, B Grubu'nda mücadele eden CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Kazakistan'dan Kuanysh Club saat 19.30'da karşılaşacak.
Salon: Antalya
Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Heyrman, Hande Baladın, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tuna Aybüke Özel)
Dentil Praia Clube: Brayelin, Jineiry, Bueno, Lemes, Clemente, Carolina (Perdigao, Teixeira, Janke, Batista, Malinverno, Buijs, Suelen, Hage)
Setler: 25-14, 25-15, 25-18
Süre: 71 dakika (22, 26, 23)
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