Haber Giriş: Kaynak: AA
Sokağa çıkma yasağını delen futbolcuya ev hapsi cezası
[Fotoğraf: AP]
Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi
Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımında forma giyen 29 yaşındaki Sırp forvet, başkent Belgrad'da sokağa çıkma yasağını deldiği için mahkemece suçlu bulundu.
Prijovic ve beraberindeki 19 kişi, bir otelin barında bir araya gelerek sokağa çıkma yasağını deldiği için gözaltına alınmıştı.
Son Haberler
- 22:00
- 21:42
- 21:37
- 22:14
- 21:11
Sıradaki Haber
TRT, spor arşivini açıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz