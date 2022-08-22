Demir Grup Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor'u ağıladı. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetti.

Sivasspor'un golünü 45. dakikada penaltıdan Gradel filelerle buluşturdu.

Alanyaspor'un golünü ise 90+1. dakikada Doumbia kaydetti.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor bu beraberlikle puanını 2'ye yükseltti. Yenilmezilik serisini üç maça çıkartan Alanyaspor ise puanını 5'e yükseltti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Corendon Alanyaspor maçıyla birlikte antrenörlük kariyerinde Süper Lig'de 600. maçına çıktı.

Öte yandan karşılaşma öncesi Sivasspor'un yeni transferi İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba taraftara tanıtıldı. Sahaya çıkan Saba, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarı alkışladı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada ilk tehlikeli atak Alanyaspor'dan geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Balkovec topu yerden arka direğe doğru gönderdi. Appindangoye'nin son anda dokunduğu meşin yuvarlağı daha sonra savunma uzaklaştırdı.

9. dakikada Zinedine'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan ortasında altıpasta iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda, top üstten az farkla dışarıya çıktı.

10. dakikada bu kez Sivasspor tehlikeli geldi. N'jie'nin ara pasıyla ceza alanı içine hareketlenen Hakan Arslan'ın şutunda, kaleci Runarsson ayaklarıyla golü önledi.

11. dakikada Gradel'in ceza yayının sağından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

32. dakikada Zinedine sol çaprazdan topu içeriye çevirdi. Candeias'ın vuruşunda defansa çarpan topa ardından Eduardo dokundu. Kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda ise Appindangoye son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada Alanyaspor defansının hatasıyla topu önünde bulan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

GOL - 45. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare, Lusamba ile girdiği mücadele yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Gradel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada ceza yayının sağında şık hareketlerle Alanyaspor defansını oyundan düşüren N'jie, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uzanarak son anda topu kontrol eden Runarsson, mutlak bir golü önledi.

58. dakikada ev sahibi takım yine tehlikeli geldi. Gradel'in sol çaprazdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hakan Arslan, topu penaltı noktasına indirdi. Araya giren Alanyaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

67. dakikada kırmızı-beyazlı ekip sol kanattan korner kazandı. Gradel'in kullandığı kornerde ceza yayında Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

73. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza yayının gerisinden etkili şutunda, Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

89. dakikada ceza sahasında hareketlenen Doumbia'nın plasesinde top direğin dibinden auta çıktı.

GOL - 90+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Oğuz Aydın'ın pasıyla penaltı noktasına doğru hareketlenen Doumbia'nın şık plasesiyle meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Hakan Karabalcık

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 86 Robin Yalçın), Keita, Hakan Arslan (Dk. 74 Fredrik Ulvestad), N'jie (Dk. 54 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel, Yatabare (Dk. 73 Leke James)

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Dk. 20 Yusuf Özdemir), Furkan Bayır, Balkovec, Candeias (Dk. 59 Oğuz Aydın), Lusamba (Dk. 58 Idrissa Doumbia), Leroy Fer, Pereira, Zinedine (Dk. 59 Tayfur Bingöl), Efkan Bekiroğlu (Dk.77 Erencan Yardımcı), Eduardo

Goller: Dk. 45 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+1 Doumbia (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Charilaos Charisis, Dk. 84 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Dk. 81 Furkan Bayır, Dk.90+4 Eduardo (Corendon Alanyaspor)