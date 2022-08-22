İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Arabam.com Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetti.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Endri Çekiçi, 44. dakikada penaltıdan Muhammet Demir, 56. dakikada kendi kalesine Mehmet Yeşil ile 69. dakikada penlatıdan Guilherme kaydetti.

Süper Lig'de ilk galibiyetini alan Konyaspor puanını 5'e yükseltti. Ligde henüz puanla tanışamayan İstanbulspor, üç haftada gol atma başarısı da gösteremedi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Oğuzhan Berber ile yaptığı verkaçın ardından Bytyqi'den sıyrılan Topalli'nin ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

GOL - 29. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Çekiçi'nin ceza sahası dışında kaleye uzak bir mesafeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

34. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Muric'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bytyqi, ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Jensen'i çalımladıktan sonra dar açıdan boş kaleye vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin dibine çarpıp oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

41. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Topalli'nin altıpasın içinde yakın mesafeden şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

GOL - 44. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Melih Kabasakal'ın ceza sahası içinde yaptığı müdahalenin ardından Pavicic'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

Arabam.com Konyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan Konyaspor, puanını 5'e çıkardı. Ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor ise üst üste üçüncü maçından da mağlup ayrıldı.

GOL - 56. dakikada Arabam.com Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Bytyqi, şık çalımlarla son çizgi üzerinden ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasında, kale önünde Mehmet Yeşil'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

GOL - 69. dakikada Konyaspor dördüncü golü kaydetti. Ologo ile girdiği ikili mücadelede Michalak'ın yerde kalmasının ardından müsabakanın hakemi Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Guilherme, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-4

Arabam.com Konyaspor karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Emin Tuğral

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan (Dk. 72 Aldin Cajic), Mehmet Yeşil, Duhan Aksu (Dk. 46 Michael Ologo), Oğuzhan Berber (Dk. 60 Kağan Bağış), Muammer Sarıkaya (Dk. 72 Emir Kaan Gültekin), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi (Dk. 60 Patrick Ebert), İbrahim Yılmaz

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 74 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Çekiçi (Dk. 65 Amar Rahmanovic), Pavicic (Dk. 66 Soner Dikmen), Muric (Dk. 65 Konrad Michalak (Dk. 79 Uche Ikpeazu), Bytyqi, Muhammet Demir

Goller: Dk. 29 Çekiçi, Dk. 44 Muhammet Demir (Penaltıdan), Dk. 56 Mehmet Yeşil (Kendi kalesine), Dk. 69 Guilherme (Penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Adil Demirbağ, 45+1 Ahmet Oğuz, Dk. 55 Amir Hadziahmetovic (Konyaspor), Dk. 68 Michael Ologo (İstanbulspor)